Летел во все стороны: В Кызыле День города закончился неудачным салютом
Прокуратура Тувы проверит использование пиротехники во время Дня города Кызыла
В Кызыле День города закончился неудачным салютом. Дело в том, что залпы во время завершения праздника 10 сентября стали лететь во все стороны. По информации телеканала "360", прокуратура Тувы проводит проверку по данному факту и взяла на контроль дело об использовании пиротехники. Сотрудники ведомства разберутся в нарушениях, которые были допущены во время запуска салюта, и в соблюдении правил безопасности.
В Кызыле День города закончился неудачным салютом. Видео © VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ
На видео, появившихся в соцсетях, заметно, что пиротехника полетела в людей, которые в этот момент находились на набережной Енисея. Сообщается, что в результате случившегося есть пострадавшие. Точные причины неудачного запуска пока не известны.
Известно, что организацией салюта занималось ООО "Большой праздник", которое является подрядчиком по муниципальному контракту с Департаментом культуры мэрии Кызыла. Прокурор города Павел Насс уже побывал на месте инцидента. Отметим, что в произошедшем разбираются и представители следственных органов.
Ранее Лайф писал, что в Крыму запретили пользоваться пиротехникой и беспилотниками на время проведения специальной военной операции на Украине. Изменения в указ внёс глава республики Сергей Аксёнов.
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