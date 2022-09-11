В Госдуме оценили ход избирательной кампании в России

На выборах в России не было зафиксировано каких-либо серьёзных эксцессов, голосование идёт штатно и спокойно. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Олег Морозов.

"Я не вижу, наблюдая с сегодняшнего утра все данные, которые поступают, ни одного фактора, который можно было бы оценить как выходящий за рамки допустимого, или который вызывает какую-то тревогу, или который впоследствии можно было оценить как негативный", — приводит РИА "Новости" его слова.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание на прозрачность избирательного процесса как в Москве, так и в регионах. При этом Морозов призвал не делать поспешных выводов из первоначальных данных по явке за два дня голосования, поскольку цифры ещё будут меняться.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчёту первых голосов единого дня голосования. Этим регионом стал Камчатский край. Там уже закрылись избирательные участки, подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени.