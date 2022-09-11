Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных. Репортёры побывали в больнице Краматорска, куда направляется значительное число раненых солдат ВСУ. Сюжет в соцсетях также разместила французский журналист Мариз Бурго.

Репортаж телеканала France 2 о больших потерях в рядах украинских военных. Видео © Twitter / Maryse Burgot

В нём корреспондент говорит о бойце, получившем тяжёлые травмы лица. В сюжете показано, как пострадавшего достают из машины скорой помощи. Примечательно, что репортаж сопровождается подписью: "Контрнаступление, но какой ценой?".