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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 13:33
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Французам показали сюжет о значительных потерях в рядах ВСУ

Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных

Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных. Репортёры побывали в больнице Краматорска, куда направляется значительное число раненых солдат ВСУ. Сюжет в соцсетях также разместила французский журналист Мариз Бурго.

Репортаж телеканала France 2 о больших потерях в рядах украинских военных. Видео © Twitter / Maryse Burgot

В нём корреспондент говорит о бойце, получившем тяжёлые травмы лица. В сюжете показано, как пострадавшего достают из машины скорой помощи. Примечательно, что репортаж сопровождается подписью: "Контрнаступление, но какой ценой?".

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Ранее Лайф писал, что российские силовики поразили более 40 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Вооружённых сил Украины в 103 районах. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Twitter / Maryse Burgot

Никита Осипов
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