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11 сентября, 13:33

"Контрнаступление, но какой ценой?": Французам показали сюжет о значительных потерях в рядах ВСУ

Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных

Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных. Репортёры побывали в больнице Краматорска, куда направляется значительное число раненых солдат ВСУ. Сюжет в соцсетях также разместила французский журналист Мариз Бурго.

Репортаж телеканала France 2 о больших потерях в рядах украинских военных. Видео © Twitter / Maryse Burgot

В нём корреспондент говорит о бойце, получившем тяжёлые травмы лица. В сюжете показано, как пострадавшего достают из машины скорой помощи. Примечательно, что репортаж сопровождается подписью: "Контрнаступление, но какой ценой?".

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Обложка ©

Twitter / Maryse Burgot

Никита Осипов

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