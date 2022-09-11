Французам показали сюжет о значительных потерях в рядах ВСУ
Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных
Телеканал France 2 показал репортаж о больших потерях в рядах украинских военных. Репортёры побывали в больнице Краматорска, куда направляется значительное число раненых солдат ВСУ. Сюжет в соцсетях также разместила французский журналист Мариз Бурго.
Репортаж телеканала France 2 о больших потерях в рядах украинских военных. Видео © Twitter / Maryse Burgot
В нём корреспондент говорит о бойце, получившем тяжёлые травмы лица. В сюжете показано, как пострадавшего достают из машины скорой помощи. Примечательно, что репортаж сопровождается подписью: "Контрнаступление, но какой ценой?".
Ранее Лайф писал, что российские силовики поразили более 40 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Вооружённых сил Украины в 103 районах. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Twitter / Maryse Burgot