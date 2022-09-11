Политолог назвал главное условие улучшения ситуации вокруг ЗАЭС

Единственный способ стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС — это победоносно закончить спецоперацию на Украине. Об этом Лайфу рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Выход один, как сказал президент, надо закончить СВО, защитить людей республик Донбасса, провести демилитаризацию и денацификацию. Тогда будет успех, надо выполнять поставленные задачи", — сказал он.

По словам Кошкина, работа последнего реактора была остановлена, так как российская сторона понимает риски и несёт ответственность за экологию и людей, уберегая их от трагедии, которая могла произойти по вине киевского режима из-за обстрелов станции.

"Нами предприняты все меры. В Совбезе начали говорить о какой-то демилитаризованной зоне, чтобы Россия вывела войска. Но кто туда войдёт? ВСУ? Так им плевать на экологию и возможность заражения территорий других государств", — заключил эксперт.