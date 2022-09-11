Фанаты сборной Боснии и Герцеговины объявили о бойкоте матча с Россией

Главное объединение болельщиков сборной Боснии и Герцеговины сообщило, что бойкотирует матч национальной команды против сборной России, который запланирован на 19 ноября. Об этом говорится на странице организации в соцсетях.

Напомним, матч Россия — Босния и Герцеговина должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.