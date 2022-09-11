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11 сентября, 12:20

ЦИК планирует заменить досрочное голосование в труднодоступных местах на ДЭГ

Памфилова: ЦИК прорабатывает замену досрочного голосования в труднодоступных местах на ДЭГ

Центральная избирательная комиссия прорабатывает вопрос замены досрочного голосования в труднодоступной местности на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Конечно, мы об этом думаем, вопрос только в том, чтобы интернет дошёл до всех этих точек. Проблема есть технологическая, постепенно мы её решаем", — сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что, как только необходимые составляющие для внедрения ДЭГ появятся, система будет внедрена.

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Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о возможностях распространить ДЭГ на всю страну. По её словам, безусловным приоритетом является полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования и прозрачность контроля. Поэтому главный критерий — это уровень доверия граждан к системе. Однако насильно внедрять систему не планируется.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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