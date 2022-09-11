ЦИК планирует заменить досрочное голосование в труднодоступных местах на ДЭГ

Центральная избирательная комиссия прорабатывает вопрос замены досрочного голосования в труднодоступной местности на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Конечно, мы об этом думаем, вопрос только в том, чтобы интернет дошёл до всех этих точек. Проблема есть технологическая, постепенно мы её решаем", — сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что, как только необходимые составляющие для внедрения ДЭГ появятся, система будет внедрена.