Памфилова рассказала о возможностях распространить ДЭГ на всю страну

У Центризбиркома есть возможность распространить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на всю страну, однако для этого важна безопасность системы и уровень доверия граждан к ней. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас нет вот этого административного подхода. Если бы мы сейчас приняли решение [внедрить ДЭГ] даже на федеральной кампании в масштабах всей страны, мы могли бы это сделать, но мы не сделали и не сделаем", — сказала она.

По словам Памфиловой, для ЦИК безусловным приоритетом является полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования и прозрачность контроля. Поэтому главный критерий — это уровень доверия граждан. Глава Центризбиркома уточнила, что насильное внедрение ДЭГ по всей стране неприемлемо.

"С одной стороны, нас обвиняют в том, что насильно сейчас вместо традиционного [внедрим], поголовно всех заставим. А с другой стороны, те же самые говорят запретить", — добавила Памфилова.

Ни один из вариантов неприемлем, ведь граждан нельзя лишать права выбора, как им удобнее голосовать, указала она.