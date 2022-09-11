Памфилова рассказала о возможностях распространить ДЭГ на всю страну
Памфилова: Есть возможности распространить ДЭГ на всю Россию, но важен уровень доверия
У Центризбиркома есть возможность распространить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на всю страну, однако для этого важна безопасность системы и уровень доверия граждан к ней. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас нет вот этого административного подхода. Если бы мы сейчас приняли решение [внедрить ДЭГ] даже на федеральной кампании в масштабах всей страны, мы могли бы это сделать, но мы не сделали и не сделаем", — сказала она.
По словам Памфиловой, для ЦИК безусловным приоритетом является полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования и прозрачность контроля. Поэтому главный критерий — это уровень доверия граждан. Глава Центризбиркома уточнила, что насильное внедрение ДЭГ по всей стране неприемлемо.
"С одной стороны, нас обвиняют в том, что насильно сейчас вместо традиционного [внедрим], поголовно всех заставим. А с другой стороны, те же самые говорят запретить", — добавила Памфилова.
Ни один из вариантов неприемлем, ведь граждан нельзя лишать права выбора, как им удобнее голосовать, указала она.
Ранее Памфилова заявила, что атаковавшие ресурсы ЦИК хакеры "немножко зубы обломали". По меркам ЦИК, голосование проходит вполне в штатном режиме, уточнила она.
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