Эксперты НОМ и СПЧ выявили лишь шесть нарушений из 24 тысяч сообщений

Экспертный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с мониторинговой группой Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) квалифицировал шесть случаев нарушений из 24 тысяч сообщений с участков на выборах. Такую цифру озвучили член СПЧ Александр Брод и исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова.

"На данный момент на карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов. В двух регионах была информация о ложном минировании, но она не помешала ходу выборов", — рассказал Брод.

По словам Булгаковой, риски, о которых говорили эксперты накануне выборов, пока сохранились, ведь есть единичные случаи нареканий к процедурным вопросам, но в целом процесс проходит в штатном режиме.

В частности, среди нарушений оба эксперта выделили инцидент на участке 901 Геленджика, где по обращению общественных наблюдателей был отстранён от работы заместитель председателя, у которого, предположительно, обнаружили несколько заполненных бюллетеней.

Также были обнаружены нарушения избирательного законодательства в части агитации. Как добавила Булгакова, волонтёры Общественного штаба Курской области на одном из участков зафиксировали, как члены комиссии дали проголосовать своим знакомым на том основании, что они приобрели земельный участок, но не зарегистрировались на нём. Сейчас стационарный ящик опечатан, бюллетени признаны недействительными.