Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн

Мэр российской столицы Сергей Собянин онлайн проголосовал на проходящих выборах муниципальных депутатов Москвы. Об этом градоначальник сообщил в телеграм-канале.

"Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что введение онлайн-голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не особо интересовались формированием муниципальных и государственных органов власти. Вместе с тем он добавил, что с помощью голосования на "Активном гражданине" ежедневно решаются сотни локальных и общегородских вопросов.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчёту первых голосов единого дня голосования. Этим регионом стал Камчатский край. Там уже закрылись избирательные участки, подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени.