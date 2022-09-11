Колесо обозрения "Солнце Москвы" работает в ограниченном режиме

Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу, но с ограничениями из-за наплыва желающих прокатиться. Об этом сообщили в пресс-службе.

"Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься", — говорится в сообщении.

Такая мера полностью исключает массовый наплыв посетителей и способствует более комфортному и безопасному приёму гостей. Уточняется, что у гостей, которые купят билеты в период с 11 по 25 сентября, есть возможность вернуть их, перенести визит на более позднюю дату до конца текущего года или обменять на мерч, представленный в сувенирном магазине рядом с аттракционом.