Московская система ДЭГ вновь подверглась DDoS-атакам

Система дистанционного электронного голосования в Москве, где проходят выборы муниципальных депутатов, продолжает работать штатно, несмотря на возобновившиеся массированные DDoS-атаки. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

"У нас, к сожалению, возобновились массированные DDoS-атаки на нашу систему городскую и на "Обсервер" — [сервис ], где мы наблюдаем за количеством транзакций <…>. Но система держится, работает, выбор москвичей надёжно защищён", — сказал он.