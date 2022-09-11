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11 сентября, 11:07

Московская система ДЭГ вновь подверглась DDoS-атакам

Система дистанционного электронного голосования в Москве, где проходят выборы муниципальных депутатов, продолжает работать штатно, несмотря на возобновившиеся массированные DDoS-атаки. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

"У нас, к сожалению, возобновились массированные DDoS-атаки на нашу систему городскую и на "Обсервер" — [сервис ], где мы наблюдаем за количеством транзакций <…>. Но система держится, работает, выбор москвичей надёжно защищён", — сказал он.

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А накануне Лайф сообщал, что в Москве отразили свыше шести тысяч DDoS-атак на систему онлайн-голосования. Ковалёв при этом отметил, что во второй день голосования "всегда спокойнее".

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Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Варвара Романова

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