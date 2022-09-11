Главу Адыгеи Кумпилова избрали на второй срок

Действующего главу Адыгеи Мурата Кумпилова избрали на второй срок. Такое решение единогласно приняли депутаты Госсовета – Хасэ республики по итогам тайного голосования. Свой пост 49-летний Кумпилов будет занимать ближайшие пять лет.

"В результате тайного голосования главой Республики Адыгея единогласно избран Кумпилов Мурат Каральбиевич", — объявил результаты голосования председатель парламента региона Владимир Нарожный.

Он также рассказал, что Кумпилов официально уже вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Государственной филармонии Адыгеи. Отметим, что на пост руководителя республики помимо Кумпилова также претендовали депутат Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и глава Комитета парламента региона по законодательству Александр Лобода ("Справедливая Россия — За правду").