Памфилова заявила о необходимости обеспечить сурдопереводом избирателей с инвалидностью

Центризбирком РФ продолжит улучшать помещения для голосования под нужды избирателей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила глава ведомства Элла Памфилова. Она считает, что, в частности, необходимо обеспечить сурдоперевод для глухонемых людей.

"У нас 92% помещений для голосований уже находятся на первых этажах, что позволяет людям с ограниченными возможностями, которые хотят выйти из дома и не хотят надомно голосовать, прибыть на участки. <...> Моя мечта, я думаю, что всё-таки надо и сурдоперевод, и многие другие вещи сделать", — сказала она на заседании ЦИК РФ, отметив, что также было многое сделано по установкам пандусов в регионах.

Ранее Памфилова сообщила, что первым российским регионом, начавшим подсчёт голосов на выборах, стал Камчатский край. Избирательные участки там уже закрылись.