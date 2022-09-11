Памфилова заявила о необходимости обеспечить сурдопереводом избирателей с инвалидностью
Центризбирком РФ продолжит улучшать помещения для голосования под нужды избирателей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила глава ведомства Элла Памфилова. Она считает, что, в частности, необходимо обеспечить сурдоперевод для глухонемых людей.
"У нас 92% помещений для голосований уже находятся на первых этажах, что позволяет людям с ограниченными возможностями, которые хотят выйти из дома и не хотят надомно голосовать, прибыть на участки. <...> Моя мечта, я думаю, что всё-таки надо и сурдоперевод, и многие другие вещи сделать", — сказала она на заседании ЦИК РФ, отметив, что также было многое сделано по установкам пандусов в регионах.
Ранее Памфилова сообщила, что первым российским регионом, начавшим подсчёт голосов на выборах, стал Камчатский край. Избирательные участки там уже закрылись.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
VK / ЦИК России