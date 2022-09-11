Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал и направился в Эдинбург

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II покинул замок Балморал, и теперь кортеж перевозит его в Холирудский дворец в Эдинбурге. Об этом сообщает Daily Mail.

Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал. Видео © Twitter / RoyalCentral / Grantyy_

Дубовый гроб, обёрнутый королевским штандартом Шотландии, несли к катафалку шесть егерей имения Балморал. Причём перед этим они успели проститься с Елизаветой II. Кортеж сопровождался полным молчанием британцев, которые пришли проводить королеву в последний путь из замка. Многие жители находящегося рядом села Баллатер лично виделись с Елизаветой II, а теперь склонили головы и в тишине попрощались с монархиней, предварительно бросив на дорогу цветы.