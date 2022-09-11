Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал и направился в Эдинбург
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II покинул замок Балморал, и теперь кортеж перевозит его в Холирудский дворец в Эдинбурге. Об этом сообщает Daily Mail.
Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал. Видео © Twitter / RoyalCentral / Grantyy_
Дубовый гроб, обёрнутый королевским штандартом Шотландии, несли к катафалку шесть егерей имения Балморал. Причём перед этим они успели проститься с Елизаветой II. Кортеж сопровождался полным молчанием британцев, которые пришли проводить королеву в последний путь из замка. Многие жители находящегося рядом села Баллатер лично виделись с Елизаветой II, а теперь склонили головы и в тишине попрощались с монархиней, предварительно бросив на дорогу цветы.
За кортежем с телом королевы последовала машина, в которой находятся принцесса Анна и её супруг вице-адмирал сэр Тим Лоуренс. Дорога до Эдинбурга займёт примерно шесть часов. Гроб на ближайшую ночь установят в Холирудском дворце — официальной резиденции британских королей и королев в Шотландии. Затем его отправят в Эдинбургский собор.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.
Кадр из видео Twitter / Grantyy_