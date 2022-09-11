"Краснодар" потребует привлечь полицию к расследованию из-за судейства в матче с ЦСКА

Футбольный клуб "Краснодар" будет требовать проведения расследования с привлечением правоохранительных органов из-за спорного судейства в матче РПЛ против ЦСКА. Об этом "Чемпионату" сообщил генеральный директор "быков" Владимир Хашиг.

Он обратил внимание на то, что за день до игры коэффициенты на победу "Краснодара" в букмекерских конторах сильно поднялись, тогда как у ЦСКА наблюдалась обратная ситуация. Недовольство Хашига вызвали и три пенальти, которые главный арбитр Сергей Иванов назначил в ворота "быков".

"Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — "Краснодар" и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов", — заявил Хашиг.