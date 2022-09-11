"Удобно, эффективно, повышает явку": В СПЧ рассказали о перспективах онлайн-голосования
Глава СПЧ Фадеев считает, что будущее за онлайн-голосованием
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это будущее избирательного процесса. Соответствующее заявление сделал глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
На брифинге в Центризбиркоме РФ он отметил, что дискуссии по совершенствованию ДЭГ могут продолжаться сколько угодно, но, по его мнению, данную систему уже никак не остановить. В перспективе всё больше людей будут голосовать электронно.
"Это удобно, эффективно, повышает явку. Дискуссия о том, быть ДЭГ или нет, просто не нужна", — добавил Фадеев.
А ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о возможностях распространить ДЭГ на всю страну. По её словам, безусловным приоритетом является полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования и прозрачность контроля. Поэтому главный критерий — это уровень доверия граждан к системе.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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