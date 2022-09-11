"Удобно, эффективно, повышает явку": В СПЧ рассказали о перспективах онлайн-голосования

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это будущее избирательного процесса. Соответствующее заявление сделал глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

На брифинге в Центризбиркоме РФ он отметил, что дискуссии по совершенствованию ДЭГ могут продолжаться сколько угодно, но, по его мнению, данную систему уже никак не остановить. В перспективе всё больше людей будут голосовать электронно.

"Это удобно, эффективно, повышает явку. Дискуссия о том, быть ДЭГ или нет, просто не нужна", — добавил Фадеев.

А ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о возможностях распространить ДЭГ на всю страну. По её словам, безусловным приоритетом является полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования и прозрачность контроля. Поэтому главный критерий — это уровень доверия граждан к системе.