В Мариуполе выступил Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента РФ
В Мариуполе накануне вечером выступил Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента РФ. О подробностях сообщает "Донецкое агентство новостей".
В Мариуполе выступил Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента РФ. Видео © "Дзен" / Андрей Киор
Мероприятие прошло на площади перед драматическим театром, который был разрушен взрывом в ходе военных действий. Концертная программа "Во имя жизни — Мариуполь" посвящена 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В исполнении Кремлёвского оркестра зрители услышали четвёртую симфонию Чайковского.
На выступлении были, в частности, председатель Народного совета Владимир Бидёвка, мэр Мариуполя Константин Иващенко, заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина, Герой Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба и народный артист РФ Александр Михайлов. Перед концертом они поздравили зрителей с памятной датой, а Бидёвка зачитал приветственные слова главы ДНР Дениса Пушилина.
"Вы — носители стойкости, воли к жизни, созиданию. Секрет нашей силы — в чествовании героических подвигов наших предков, сохранности истории, укоренённости в русскую культуру. Русская культура живёт в наших сердцах, и сегодня в русском Мариуполе будет звучать русская музыка", — цитирует его телеграм-канал Народного совета республики.
В завершение официальной части оркестр исполнил мировые хиты классической музыки, а Александр Михайлов зачитал патриотические стихи Бориса Лукина и Константина Фролова.
Ранее Лайф писал, что первый после освобождения Мариуполя от украинских военных театральный сезон открыл Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почёта" русский драматический театр. За всё время существования мариупольского драмтеатра это уже 145-й сезон.
Предоставлено LIFE