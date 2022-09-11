В Мариуполе накануне вечером выступил Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента РФ. О подробностях сообщает "Донецкое агентство новостей".

В Мариуполе выступил Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента РФ. Видео © "Дзен" / Андрей Киор

Мероприятие прошло на площади перед драматическим театром, который был разрушен взрывом в ходе военных действий. Концертная программа "Во имя жизни — Мариуполь" посвящена 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В исполнении Кремлёвского оркестра зрители услышали четвёртую симфонию Чайковского.











На выступлении были, в частности, председатель Народного совета Владимир Бидёвка, мэр Мариуполя Константин Иващенко, заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина, Герой Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба и народный артист РФ Александр Михайлов. Перед концертом они поздравили зрителей с памятной датой, а Бидёвка зачитал приветственные слова главы ДНР Дениса Пушилина.

"Вы — носители стойкости, воли к жизни, созиданию. Секрет нашей силы — в чествовании героических подвигов наших предков, сохранности истории, укоренённости в русскую культуру. Русская культура живёт в наших сердцах, и сегодня в русском Мариуполе будет звучать русская музыка", — цитирует его телеграм-канал Народного совета республики.

В завершение официальной части оркестр исполнил мировые хиты классической музыки, а Александр Михайлов зачитал патриотические стихи Бориса Лукина и Константина Фролова.