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11 сентября, 11:48

В Калуге 13-летний школьник погиб при обрушении заброшенного здания

В Калуге 13-летний школьник погиб при обрушении заброшенного здания. О подробностях случившегося рассказали в областном СУ СК РФ.

"10 сентября 2022 года вечером на территории заброшенного здания в деревне Рождествено города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте", — сказано в сообщении ведомства.

В СУ СК РФ добавили, что 15-летний друг подростка был госпитализирован с переломами. На месте инцидента уже побывали следователи и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. По данным Прокуратуры Калужской области, один из подростков с помощью подручных средств бил по стенам, из-за чего и обрушилось перекрытие второго этажа.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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