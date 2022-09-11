В Калуге 13-летний школьник погиб при обрушении заброшенного здания. О подробностях случившегося рассказали в областном СУ СК РФ.

"10 сентября 2022 года вечером на территории заброшенного здания в деревне Рождествено города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте", — сказано в сообщении ведомства.

В СУ СК РФ добавили, что 15-летний друг подростка был госпитализирован с переломами. На месте инцидента уже побывали следователи и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. По данным Прокуратуры Калужской области, один из подростков с помощью подручных средств бил по стенам, из-за чего и обрушилось перекрытие второго этажа.