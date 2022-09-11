Лавров: РФ не отказывается от переговоров с Киевом, но затягивание усложняет процесс

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако дальнейшее затягивание диалога Киевом только усложнит возможность достижения договорённостей с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской "истории", что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", — сказал министр, напомнив, что позицию Москвы изложил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.