Гончаренко наводит порядок: "Урал" дома одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Торпедо"

Основные события матча пришлись на его второй тайм. Сначала москвичи получили право на пенальти, однако Караев не смог переиграть молодого голкипера уральцев Алексеева. Вскоре своё слово сказал лидер екатеринбуржцев Эрик Бикфалви, отправивший мяч в сетку ворот Бабурина. В конце матча румын оформил дубль и поставил точку в матче.