Гончаренко наводит порядок: "Урал" дома одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Торпедо"
"Урал" обыграл "Торпедо" и одержал первую победу в сезоне РПЛ
Екатеринбургский "Урал" в родных стенах обыграл московское "Торпедо" в стартовом матче воскресной программы девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.
Основные события матча пришлись на его второй тайм. Сначала москвичи получили право на пенальти, однако Караев не смог переиграть молодого голкипера уральцев Алексеева. Вскоре своё слово сказал лидер екатеринбуржцев Эрик Бикфалви, отправивший мяч в сетку ворот Бабурина. В конце матча румын оформил дубль и поставил точку в матче.
В итоге "Урал" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, набрав своё четвёртое очко в нынешнем сезоне. "Торпедо" по-прежнему имеет один балл в активе и идёт без побед.
ФК "Урал"