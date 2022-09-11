Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ бьют по критической инфраструктуре ДНР

"Это позор для любой армии, которая воюет со своими гражданами. Это позор, когда вообще воюют с гражданским населением безоружным, которое ничего плохого ВСУ не сделало. Это просто позор, когда обстреливают АЭС, в частности в Запорожье", — сказал он.

По словам эксперта, такие действия вызывают возмущение у всех нормальных людей. Воевать, продолжил он, нужно с противоположной стороной. Убивать мирных людей и подвергать их жизнь опасности запрещено гуманитарным правом. Но в первую очередь украинские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры ДНР для того, чтобы посеять панику среди гражданского населения. Это подтверждает частота обстрелов ВСУ и расширение масштабов. Также военные Украины пытаются заставить мирных жителей Донбасса и других территорий поверить в сказку, что уже совсем скоро ВСУ одержат победу над Россией. А третья причина таких действий киевского режима — создать невыносимую жизнь, оставив гражданских без воды, газа и электричества, особенно в зимний период.