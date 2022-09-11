Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ бьют по критической инфраструктуре ДНР
Военный эксперт Козин назвал позором удары ВСУ по критической инфраструктуре ДНР
Целенаправленные удары Вооружённых сил Украины по объектам критической инфраструктуры ДНР и обстрелы в целом освобождённых территорий являются позором. Таким образом киевский режим хочет заставить местных жителей поверить, что скоро одержит победу над Россией, предположил в беседе с Лайфом член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
"Это позор для любой армии, которая воюет со своими гражданами. Это позор, когда вообще воюют с гражданским населением безоружным, которое ничего плохого ВСУ не сделало. Это просто позор, когда обстреливают АЭС, в частности в Запорожье", — сказал он.
По словам эксперта, такие действия вызывают возмущение у всех нормальных людей. Воевать, продолжил он, нужно с противоположной стороной. Убивать мирных людей и подвергать их жизнь опасности запрещено гуманитарным правом. Но в первую очередь украинские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры ДНР для того, чтобы посеять панику среди гражданского населения. Это подтверждает частота обстрелов ВСУ и расширение масштабов. Также военные Украины пытаются заставить мирных жителей Донбасса и других территорий поверить в сказку, что уже совсем скоро ВСУ одержат победу над Россией. А третья причина таких действий киевского режима — создать невыносимую жизнь, оставив гражданских без воды, газа и электричества, особенно в зимний период.
Ранее Денис Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре ДНР. По его словам, из-за обстрелов украинских военных обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательные эвакуации горняков.
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