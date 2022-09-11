Глава "Росатома": ЗАЭС стала первой в истории станцией, подвергшейся вооружённым атакам

Запорожская атомная электростанция стала первой в истории человечества действующей АЭС, подвергшейся вооружённой атаке. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Лихачёв высказался об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС. Видео © Telegram / "Смотрим"

"Это первый случай. Ну были события, связанные с Бушером (Бушерская АЭС в Иране. — Прим. Лайфа), когда станция ещё не работала. То есть это такой первый опыт, который человечество проходит", — сказал он в разговоре с журналистом.

По мнению главы "Росатома", необходимо выработать защитную реакцию и не допускать ничего подобного в принципе.