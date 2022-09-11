Франция и Румыния подпишут соглашение о расширении экспорта украинского зерна 12 сентября

В понедельник, 12 сентября, Париж и Бухарест подпишут соглашение о дополнительном экспорте зерна с Украины в Европу и развивающиеся страны. Соответствующее заявление сделал французский министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter.

"Завтра я подпишу соглашение с Румынией, чтобы дать возможность Украине вывезти больше зерна, являющегося важным ресурсом для многих стран", — сказал он.

Бон также сообщил, что документ распространяется на Европу и развивающиеся страны, включая Средиземноморский регион. По его словам, с помощью Европейского союза Украина вернулась к масштабам экспорта зерна, который был до начала российской специальной операции. И 12 сентября Франция укрепит своей поддержкой процесс поставок пшеницы из Незалежной речным, морским и наземным путями в нуждающиеся государства, подчеркнул министр-делегат.