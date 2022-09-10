Госдеп прокомментировал заявления о том, что зерно с Украины не поступает бедным

В Администрации США заявили, что зерновой рынок является глобальным. Таким образом там отреагировали на критику со стороны России, которая указала, что украинская продукция в рамках зерновой сделки не попадает беднейшим странам, а поставляется в ЕС.

"Проблема вот в чём... Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объёмы глобального предложения и даёт возможность другим людям приобретать другую пшеницу", — сказал координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.

Он также назвал данную дискуссию "в некотором роде вводящей в заблуждение".