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10 сентября, 08:05

Госдеп прокомментировал заявления о том, что зерно с Украины не поступает бедным

В Администрации США заявили, что зерновой рынок является глобальным. Таким образом там отреагировали на критику со стороны России, которая указала, что украинская продукция в рамках зерновой сделки не попадает беднейшим странам, а поставляется в ЕС.

"Проблема вот в чём... Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объёмы глобального предложения и даёт возможность другим людям приобретать другую пшеницу", — сказал координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.

Он также назвал данную дискуссию "в некотором роде вводящей в заблуждение".

Из портов Украины в рамках стамбульской сделки вывезено 2,5 млн тонн зерна

Из портов Украины в рамках стамбульской сделки вывезено 2,5 млн тонн зерна

Напомним, что ранее Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским коллегой и тоже назвал проблемой тот факт, что украинское зерно поставляется не в страны Африки, как это изначально предполагалось.

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ТАСС / Depo Photos via ZUMA Press Wire

Варвара Романова

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