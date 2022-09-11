Глава Минэнерго назвал картельным сговором идею ЕС ограничить цены на газ и нефть РФ
В Минэнерго заявили, что РФ не будет продавать газ или нефть странам, ограничившим цену
Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену. Эта идея является картельным сговором западных стран, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", — сказал он.
По словам Шульгинова, ценовые ограничения на нефть и газ сделают Европе только хуже. Он добавил, что западные страны "уже не отдают отчёт себе в том, что они делают".
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Тем временем министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, участники встречи ограничились политическим спором, который послужил ориентиром для Еврокомиссии.
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