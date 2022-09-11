Глава Минэнерго назвал картельным сговором идею ЕС ограничить цены на газ и нефть РФ

Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену. Эта идея является картельным сговором западных стран, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", — сказал он.

По словам Шульгинова, ценовые ограничения на нефть и газ сделают Европе только хуже. Он добавил, что западные страны "уже не отдают отчёт себе в том, что они делают".