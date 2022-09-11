Лавров: Мир стремится к более справедливому миропорядку, он будет многополярным

Мир стремится к более справедливому миропорядку, он будет многополярным. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках программы телеканала "Россия-1" "Москва. Кремль. Путин".

Лавров рассказал, каким будет мир в будущем. Видео © МИД РФ

"Куда идёт мир? Думаю, к более справедливому миропорядку. Он будет многополярным. Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить своё доминирование. НАТО заявило о глобальных амбициях, Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности альянса — далеко не всем это нравится", — подчеркнул министр в видео, опубликованном на сайте МИД РФ.