Лавров: Мир стремится к более справедливому миропорядку, он будет многополярным
Мир стремится к более справедливому миропорядку, он будет многополярным. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках программы телеканала "Россия-1" "Москва. Кремль. Путин".
Лавров рассказал, каким будет мир в будущем. Видео © МИД РФ
"Куда идёт мир? Думаю, к более справедливому миропорядку. Он будет многополярным. Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить своё доминирование. НАТО заявило о глобальных амбициях, Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности альянса — далеко не всем это нравится", — подчеркнул министр в видео, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Киевом, но затягивание усложняет процесс. Он напомнил, что позицию Москвы изложил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.