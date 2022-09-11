Премьер Греции Мицотакис: Антироссийские санкции возвращаются в ЕС бумерангом
Страны Европы осознали негативные последствия от введения антироссийских санкций, но не планируют менять позицию. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, рестрикции против России стали самыми серьёзными из когда-либо принимавшихся. При этом они "возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран".
"С первого момента <…> мы знали, что одновременно подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал он на пресс-конференции в Салониках.
Также Мицотакис добавил, что страны ЕС заявили о необходимости как можно скорее избавиться от зависимости от российского голубого топлива, опасаясь того, что Москва может "использовать газ как оружие". По словам премьера, этот процесс уже нельзя повернуть назад.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто поставил перед комиссарами вопрос о целесообразности санкций против России. По его словам, в Будапеште исходят из того, что ограничения против РФ провалились, а европейская экономика терпит крах.
Twitter / Kyriakos Mitsotakis