Премьер Греции Мицотакис: Антироссийские санкции возвращаются в ЕС бумерангом

Страны Европы осознали негативные последствия от введения антироссийских санкций, но не планируют менять позицию. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, рестрикции против России стали самыми серьёзными из когда-либо принимавшихся. При этом они "возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран".

"С первого момента <…> мы знали, что одновременно подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал он на пресс-конференции в Салониках.

Также Мицотакис добавил, что страны ЕС заявили о необходимости как можно скорее избавиться от зависимости от российского голубого топлива, опасаясь того, что Москва может "использовать газ как оружие". По словам премьера, этот процесс уже нельзя повернуть назад.