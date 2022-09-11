Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных на фоне роста цен
Штайнмайер предрёк скорый рост числа бездомных в Германии из-за кризиса
В ближайшие месяцы в Германии из-за роста цен на энергию и продовольствие может резко увеличиться количество бездомных. С таким предупреждением выступил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Во время выступления в резиденции — дворце Бельвю — он отметил, что в настоящее время у более чем трёхсот тысяч человек в Германии нет собственного дома. Штайнмайер сравнил количество бездомных с населением крупных немецких городов, таких как Мюнстер или Карлсруэ. Также, по словам лидера ФРГ, в приютах для бездомных сегодня живут порядка 180 тысяч людей, при этом ещё 45 тысяч граждан вынуждены скитаться по улицам.
"Более трёхсот тысяч — это слишком много! И мы должны сказать совершенно чётко: в ближайшие месяцы это число грозит ещё больше увеличиться", — подчеркнул Штайнмайер.
Ранее Лайф писал, что в Германии подвели итоги первой недели без российского газа. Вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что голубого топлива из РФ нет уже неделю, но хранилища продолжают наполняться.