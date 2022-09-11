Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных на фоне роста цен

Во время выступления в резиденции — дворце Бельвю — он отметил, что в настоящее время у более чем трёхсот тысяч человек в Германии нет собственного дома. Штайнмайер сравнил количество бездомных с населением крупных немецких городов, таких как Мюнстер или Карлсруэ. Также, по словам лидера ФРГ, в приютах для бездомных сегодня живут порядка 180 тысяч людей, при этом ещё 45 тысяч граждан вынуждены скитаться по улицам.