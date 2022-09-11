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11 сентября, 13:42

Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных на фоне роста цен

Штайнмайер предрёк скорый рост числа бездомных в Германии из-за кризиса

В ближайшие месяцы в Германии из-за роста цен на энергию и продовольствие может резко увеличиться количество бездомных. С таким предупреждением выступил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Во время выступления в резиденции — дворце Бельвю — он отметил, что в настоящее время у более чем трёхсот тысяч человек в Германии нет собственного дома. Штайнмайер сравнил количество бездомных с населением крупных немецких городов, таких как Мюнстер или Карлсруэ. Также, по словам лидера ФРГ, в приютах для бездомных сегодня живут порядка 180 тысяч людей, при этом ещё 45 тысяч граждан вынуждены скитаться по улицам.

"Более трёхсот тысяч — это слишком много! И мы должны сказать совершенно чётко: в ближайшие месяцы это число грозит ещё больше увеличиться", подчеркнул Штайнмайер.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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