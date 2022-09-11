В ЦИК назвали проходящие в РФ выборы спокойными и отметили минимальное число нарушений

Выступавшие на площадке информационного центра ЦИК России эксперты признали, что выборы проходят в спокойном режиме. Об этом сказано на сайте ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

"Количество сообщений о нарушениях как от наблюдателей, так и поступающих по каналам ЦИК минимально, и большинство из них не находит подтверждений", — сказано в записи.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, из 3246 поступивших на горячую линию звонков только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. При этом зафиксированы они в десяти регионах из 82 субъектов РФ, где проходят выборы.

Омбудсмен Татьяна Москалькова вышла на связь из Приморского края, отметив эффективность работы соглашения о взаимодействии между Центризбиркомом и институтом уполномоченного по защите прав человека и подчеркнув, что такое взаимодействие получило распространение во всех регионах.

А член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод назвал выборы "реально конкурентными" и отметил, что все негативные прогнозы скептиков оказались несостоятельны.