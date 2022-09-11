В ЦИК назвали проходящие в РФ выборы спокойными и отметили минимальное число нарушений
Выступавшие на площадке информационного центра ЦИК России эксперты признали, что выборы проходят в спокойном режиме. Об этом сказано на сайте ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).
"Количество сообщений о нарушениях как от наблюдателей, так и поступающих по каналам ЦИК минимально, и большинство из них не находит подтверждений", — сказано в записи.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, из 3246 поступивших на горячую линию звонков только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. При этом зафиксированы они в десяти регионах из 82 субъектов РФ, где проходят выборы.
Омбудсмен Татьяна Москалькова вышла на связь из Приморского края, отметив эффективность работы соглашения о взаимодействии между Центризбиркомом и институтом уполномоченного по защите прав человека и подчеркнув, что такое взаимодействие получило распространение во всех регионах.
А член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод назвал выборы "реально конкурентными" и отметил, что все негативные прогнозы скептиков оказались несостоятельны.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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