РПЛ запросила информацию у букмекеров о котировках на матч ЦСКА – "Краснодар"
Российская премьер-лига (РПЛ) запросила официальную информацию о котировках букмекеров на матч девятого тура ЦСКА – "Краснодар" после слов гендиректора "быков" Владимира Хашига. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил глава турнира Александр Алаев.
"РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – "Краснодар". Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях", — заявил Алаев.
Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА в родных стенах разгромил "Краснодар" со счётом 4:1. При этом армейцы три мяча забили с пенальти. Генеральный директор "быков" Владимир Хашиг раскритиковал работу главного арбитра матча Сергея Иванова и обратил внимание на то, что перед матчем существенно изменились котировки букмекеров на победу "Краснодара".
ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева