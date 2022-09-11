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11 сентября, 13:27

РПЛ запросила информацию у букмекеров о котировках на матч ЦСКА – "Краснодар"

Российская премьер-лига (РПЛ) запросила официальную информацию о котировках букмекеров на матч девятого тура ЦСКА – "Краснодар" после слов гендиректора "быков" Владимира Хашига. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил глава турнира Александр Алаев.

"РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – "Краснодар". Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях", — заявил Алаев.

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Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА в родных стенах разгромил "Краснодар" со счётом 4:1. При этом армейцы три мяча забили с пенальти. Генеральный директор "быков" Владимир Хашиг раскритиковал работу главного арбитра матча Сергея Иванова и обратил внимание на то, что перед матчем существенно изменились котировки букмекеров на победу "Краснодара".

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ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева

Шамиль Гаджиев

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