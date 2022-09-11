На Украине потребовали от Франции "сделать больше" в вопросе поставок оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения. Об этом он заявил в интервью французской газете Journal du Dimanche.

"Мы очень благодарны Франции за предоставленное снаряжение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС. Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе", — сказал Кулеба, отметив, что, несмотря на поставки ВСУ оружия из разных стран, российские войска превосходят украинские по тяжёлому вооружению.

На вопрос журналиста о перспективах переговоров с Москвой, глава МИД Украины ответил, что любой конфликт так или иначе заканчивается дипломатией, однако Киев хочет вести диалог на правах победителя.