На Украине потребовали от Франции "сделать больше" в вопросе поставок оружия
Кулеба попросил Францию увеличить поставки оружия Киеву
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения. Об этом он заявил в интервью французской газете Journal du Dimanche.
"Мы очень благодарны Франции за предоставленное снаряжение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС. Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе", — сказал Кулеба, отметив, что, несмотря на поставки ВСУ оружия из разных стран, российские войска превосходят украинские по тяжёлому вооружению.
На вопрос журналиста о перспективах переговоров с Москвой, глава МИД Украины ответил, что любой конфликт так или иначе заканчивается дипломатией, однако Киев хочет вести диалог на правах победителя.
Ранее сообщалось, что Париж поставит Киеву буксируемые гаубицы TRF1. Стоит отметить, что эти орудия уже не состоят на вооружении французской армии и военными не используются.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine