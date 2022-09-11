"Европейское единство зашаталось": Политолог согласился с позицией Венгрии по санкциям против РФ
Политолог Бальбек поддержал позицию Венгрии по антироссийским санкциям
Заявление парламентского госсекретаря офиса премьер-министра Венгрии Чабы Деметера о том, что санкции против России стали для Европы "средствами самоповреждения", является горькой правдой. Об этом в беседе с RT сообщил политолог Руслан Бальбек.
"Горькая правда в словах венгерского парламентария вряд ли понравится элитам ЕС, но по факту возразить им нечего", — сказал эксперт.
По его словам, Деметер своим заявлением попал в болевые точки ЕС. Причём сами санкции больно ударили по европейской экономике. И даже после их введения Россия не изменила политику, хотя единство стран Евросоюза зашаталось, подчеркнул Бальбек.
Ранее стало известно, что Венгрия также раскритиковала предложение о введении потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что санкции против России могут поставить на колени всю Европу. А всё из-за того, что эти рестрикции вызвали инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС. Также недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто поставил перед комиссарами вопрос о целесообразности санкций против России.
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