"Европейское единство зашаталось": Политолог согласился с позицией Венгрии по санкциям против РФ

Заявление парламентского госсекретаря офиса премьер-министра Венгрии Чабы Деметера о том, что санкции против России стали для Европы "средствами самоповреждения", является горькой правдой. Об этом в беседе с RT сообщил политолог Руслан Бальбек.

"Горькая правда в словах венгерского парламентария вряд ли понравится элитам ЕС, но по факту возразить им нечего", — сказал эксперт.