Власти Энергодара сообщили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС

Запуск Запорожской АЭС можно произвести за несколько дней, но неясно, будет ли в ближайшем будущем такая возможность. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трёх-четырёх дней, но опять же таки [непонятно], будет ли возможность её запустить", — сказал он.

По словам Волги, электроэнергия в Энергодар и близлежащие населённые пункты поступает реверсом из Мелитополя по линии через Россию.