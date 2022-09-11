Власти Энергодара сообщили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС
Волга: Восстановить работу ЗАЭС можно будет за три-четыре дня, если появится возможность
Запуск Запорожской АЭС можно произвести за несколько дней, но неясно, будет ли в ближайшем будущем такая возможность. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трёх-четырёх дней, но опять же таки [непонятно], будет ли возможность её запустить", — сказал он.
По словам Волги, электроэнергия в Энергодар и близлежащие населённые пункты поступает реверсом из Мелитополя по линии через Россию.
Ранее сообщалось, что энергообеспечение ЗАЭС после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов. Как отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, атомную электростанцию нельзя просто так включить или выключить, поскольку это сложный технологический процесс, требующий участия специалистов и подачи электроэнергии. Он также добавил, что два эксперта МАГАТЭ, оставшиеся работать на станции, продолжают находиться на объекте.
ТАСС / Сергей Мальгавко