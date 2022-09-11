Ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков умер на 95-м году жизни

Ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков умер 11 сентября на 95-м году жизни. Об этом заявил глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве в семье военного. По данным СВР, будучи школьником он работал на оборонных складах. В 1942 году Коротков стал членом ВЛКСМ, а после окончания восьми классов в следующем году пошёл добровольцем в Красную армию. Тогда будущий разведчик воевал на Центральном и Первом Белорусском фронтах в танковых войсках.

В 1951 году Коротков вступил в КПСС, после окончания университета он был направлен на работу во внешнюю разведку. В рамках этой деятельности ветеран СВР четыре раза находился в долгих командировках в Австрии и Германии. Коротков имел дело с ценной агентурой, в том числе — с сотрудником западногерманской разведки Хайнцем Фёльфе.

На протяжении 11 лет, с 1980 по 1991 год, он занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки, после чего ушёл в отставку. С 1992 года Коротков являлся ответственным секретарём и членом правления региональной общественной организации "Ветераны внешней разведки".