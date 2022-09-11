Памфилова заявила о необходимости обеспечить право голосовать по месту пребывания в СИЗО
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддержала беспокойство омбудсмена Татьяны Москальковой относительно того, что находящиеся в СИЗО не по месту прописки избиратели не могут принять участие в голосованиях. Во время визита Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году она отметила необходимость разработать соответствующую инициативу.
"Я согласна. В рамках нынешнего закона эта проблема не решаема. Это неправильно. Хоть мы и не обладаем законодательной инициативой, тем не менее все наши инициативы находят поддержку", — сказала Памфилова.
В этой связи, продолжила глава ЦИК, необходимо совместно проработать, посмотреть, что можно сделать, и обеспечить находящихся в СИЗО соответствующим правом. Нельзя допустить, чтобы была дискриминация.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков