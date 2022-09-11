Памфилова заявила о необходимости обеспечить право голосовать по месту пребывания в СИЗО

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддержала беспокойство омбудсмена Татьяны Москальковой относительно того, что находящиеся в СИЗО не по месту прописки избиратели не могут принять участие в голосованиях. Во время визита Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году она отметила необходимость разработать соответствующую инициативу.

"Я согласна. В рамках нынешнего закона эта проблема не решаема. Это неправильно. Хоть мы и не обладаем законодательной инициативой, тем не менее все наши инициативы находят поддержку", — сказала Памфилова.

В этой связи, продолжила глава ЦИК, необходимо совместно проработать, посмотреть, что можно сделать, и обеспечить находящихся в СИЗО соответствующим правом. Нельзя допустить, чтобы была дискриминация.