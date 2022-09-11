Памфилова рассказала о периоде, который является оптимальным для голосования на выборах
Памфилова назвала двухдневный период оптимальным для голосования на выборах
Двухдневный период является оптимальным для голосования на выборах. Об этом 11 сентября заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за этой процедурой в Москве.
"На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования на выборах] — это два дня. Но многим нравится три", — отметила она, добавив, что трёхдневный формат россиянам "пришёлся по душе".
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков