Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Эксперты издания оценили стоимость королевского клуба в $5,1 миллиарда. Однако в общем рейтинге команд из разных видов спорта мадридцы заняли лишь 13-е место. А вот лидером рейтинга стала команда "Даллас Ковбойс", которая выступает в Национальной футбольной лиге по американскому футболу. В тройку также вошли "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс".