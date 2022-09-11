Назван самый дорогой футбольный клуб мира
"Реал" стал самым дорогим футбольным клубом мира
Мадридский "Реал" возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира по итогам 2022 года, сообщает Forbes.
Эксперты издания оценили стоимость королевского клуба в $5,1 миллиарда. Однако в общем рейтинге команд из разных видов спорта мадридцы заняли лишь 13-е место. А вот лидером рейтинга стала команда "Даллас Ковбойс", которая выступает в Национальной футбольной лиге по американскому футболу. В тройку также вошли "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс".
Среди футбольных клубов в число лучших также попали испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".
Getty Images / Julian Finney