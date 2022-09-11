Матч Лиги чемпионов перенесли из-за смерти Елизаветы II

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Рейнджерс" из Глазго и итальянским "Наполи" перенесли с 13 на 14 сентября из-за похорон Елизаветы II. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

"Это связано с серьёзными ограничениями ресурсов полиции и организационными проблемами в связи с мероприятиями, связанными с национальным трауром и похоронами её величества королевы Елизаветы II", — говорится в сообщении.

Кроме того, матч в Глазго не смогут посетить болельщики "Наполи". При этом поклонники команды из Глазго не смогут попасть на стадион на второй матч между командами, который пройдёт в Неаполе.