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11 сентября, 12:35

Матч Лиги чемпионов перенесли из-за смерти Елизаветы II

УЕФА перенёс матч "Рейнджерс" — "Наполи" из-за похорон Елизаветы II

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Рейнджерс" из Глазго и итальянским "Наполи" перенесли с 13 на 14 сентября из-за похорон Елизаветы II. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

"Это связано с серьёзными ограничениями ресурсов полиции и организационными проблемами в связи с мероприятиями, связанными с национальным трауром и похоронами её величества королевы Елизаветы II", — говорится в сообщении.

Кроме того, матч в Глазго не смогут посетить болельщики "Наполи". При этом поклонники команды из Глазго не смогут попасть на стадион на второй матч между командами, который пройдёт в Неаполе.

Стала известна дата похорон Елизаветы II

Стала известна дата похорон Елизаветы II

Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Обложка ©

Getty Images / Chris Lee - Chelsea FC / Chelsea FC

Шамиль Гаджиев

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