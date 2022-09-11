Карл III официально стал королём Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Председатель Геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади в Эдинбурге зачитал прокламацию, после чего был дан артиллерийский салют. А в Уэльсе на английском и валлийском языках прокламацию озвучили глава Геральдической палаты Том Ллойд и лорд-наместник региона Морфидд Мередит.