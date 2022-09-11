Карл III официально стал королём Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии
Карл III официально провозглашён королём Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Трансляцию торжественных мероприятий вела британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
Председатель Геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади в Эдинбурге зачитал прокламацию, после чего был дан артиллерийский салют. А в Уэльсе на английском и валлийском языках прокламацию озвучили глава Геральдической палаты Том Ллойд и лорд-наместник региона Морфидд Мередит.
В североирландском графстве Даун (замок Хиллсборо) новый британский монарх был провозглашён главой Геральдической палаты Северной Ирландии Робертом Ноэлом. Далее прозвучал артиллерийский салют и гимн Соединённого Королевства. Стоит отметить, что сейчас Карл III находится в Лондоне, где у него запланированы встречи с генеральным секретарём Содружества Патрисией Скотланд и послами 15 стран.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth