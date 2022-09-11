Лавров заявил об отсутствии проблем для участия Путина в саммите G20

Проблем для участия президента России Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин обладает огромным опытом и способностью видеть суть в любых переговорах. Не вижу проблем в том, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит "Группы двадцати", — сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также министр уточнил, что главе государства предстоят встречи на высшем уровне по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточного азиатского саммита. Как добавил Лавров, Россия не избегает диалога, а все обращения западных лидеров по поводу общения с Путиным неизменно встречают понимание и согласие.

Также глава МИД раскрыл, что комфортно чувствовал себя на встрече министров G20, которая прошла в июле в Индонезии, и добавил, что у сторон чёткие подходы по всем вопросам, стоящим на повестке дня, а также предельно понятные позиции в отношении украинской темы, которую Запад по поводу и без пытается вбрасывать в любые дискуссии.