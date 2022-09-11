Турчак посетил ПВР под Белгородом с беженцами из Харьковской области

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и депутат Госдумы Артём Туров посетили пункт временного размещения, где находятся беженцы из Харьковской области. В скором времени некоторые из украинцев отправятся в Воронежскую область. Об этом сообщил Турчак в телеграм-канале.

Турчак посетил ПВР с украинскими беженцами в Белгородской области. Видео © Telegram / Андрей Турчак Z

"В палаточном лагере почти в круглосуточном режиме работают добровольцы "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты". Вместе с ними волонтёры из Харьковской области, которые ещё недавно оказывали помощь в гуманитарных центрах "Единой России", — сказал Турчак.

По его словам, в лагере есть всё необходимое: медпункт, детская комната, столовая, а также работает миграционная служба. Все беженцы сейчас сытые, они находятся в безопасности. Некоторые из них в скором времени отправятся в Воронежскую область. Кроме того, все беженцы с запросами занесены в базу данных. Это необходимо для чёткого понимания, в чём люди нуждаются. Турчак также отметил, что многие хотят вернуться домой и это случится, когда данный нелёгкий период пройдёт. А желающим остаться помогут с трудоустройством. Для них подготовлено 20 тысяч вакансий.













"Много вопросов задавали про выплаты, пенсии. У нас в России единая система. Независимо от того, где вы находитесь, все ваши вопросы решат. Самое главное, что все живы, здоровы", — добавил Турчак.

Вместе с тем он поблагодарил Гладкова, сотрудников силовых ведомств и пограничников, волонтёров, а также предпринимателей за их отзывчивость. Кроме того, Турчак и глава региона посетили железнодорожный вокзал в Белгороде, куда прибыли люди из Казачьей Лопани Харьковской области. В настоящий момент там размещено порядка 400 человек, хотя накануне их было гораздо больше. Волонтёры организовывают беженцам продукты и воду, которые привозятся из логистического центра гумпомощи, созданного "Единой Россией".