У раненого медведя с Диксона диагностировали поражение мышц из-за удара

Раненый белый медведь с острова Диксон прошёл томографию в Москве. У него обнаружили металл в грудной полости, пострадали голова и позвоночник. Об этом в телеграм-канале сообщила генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.

Мишка с Диксона в Московском зоопарке. Видео © Telegram / "Светлана Акулова"

"Мы получили результаты томографии. Картина, мягко говоря, не радужная. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник", — написала она.

По словам Акуловой, также врачи определили у мишки обширный миозит (поражение мышц), предположительно, от бокового удара. Кроме того, у животного перелом рёбер. Окончательный вердикт вынесет невролог, который в понедельник приедет к медведю на осмотр.

"Несмотря на такие новости, мишка по-прежнему выглядит бодрячком, его хороший аппетит тоже никуда не пропал", — отметила Акулова.