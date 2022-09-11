В Подмосковье выборы проходят в штатном режиме без серьёзных нарушений

Голосование на выборах в Московской области проходит без серьёзных нарушений, все немногочисленные обращения незамедлительно обрабатываются. Об этом заявила председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при губернаторе Подмосковья Марина Юденич.

Так, например, по Люберцам было всего шесть зафиксированных обращений на избирательных участках, два из них уже обработали.

"Посетили места, поговорили с заявителями, в этих случаях выяснилось, что имели место технические вопросы. Все они были решены", — приводит её слова телеканал "360".

Также Юденич поделилась забавным случаем. В одном из пабликов она прочитала о серьёзном нарушении в Малаховке, а когда заехала по указанному адресу, оказалось, что избирательного участка там вообще нет.

"Вот, к сожалению, такие вбросы у нас происходят. Будем стараться их отделять от реальных обращений и стараться работать дальше", — добавила она.

На данный момент голосование проходит в штатном режиме, добавила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по вопросам организации общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.