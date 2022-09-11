В Подмосковье выборы проходят в штатном режиме без серьёзных нарушений
Глава подмосковного СПЧ Юденич заявила об отсутствии серьёзных нарушений в ходе выборов
Голосование на выборах в Московской области проходит без серьёзных нарушений, все немногочисленные обращения незамедлительно обрабатываются. Об этом заявила председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при губернаторе Подмосковья Марина Юденич.
Так, например, по Люберцам было всего шесть зафиксированных обращений на избирательных участках, два из них уже обработали.
"Посетили места, поговорили с заявителями, в этих случаях выяснилось, что имели место технические вопросы. Все они были решены", — приводит её слова телеканал "360".
Также Юденич поделилась забавным случаем. В одном из пабликов она прочитала о серьёзном нарушении в Малаховке, а когда заехала по указанному адресу, оказалось, что избирательного участка там вообще нет.
"Вот, к сожалению, такие вбросы у нас происходят. Будем стараться их отделять от реальных обращений и стараться работать дальше", — добавила она.
На данный момент голосование проходит в штатном режиме, добавила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по вопросам организации общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала "скучноватыми" текущие выборы в России с точки зрения нарушений. При этом она призвала не расслабляться, назвав самым сложным период, когда идёт подсчёт голосов.
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