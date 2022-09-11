Курская область готова помочь соседям-белгородцам в приёме украинских беженцев

Власти Курской области готовы помогать соседней Белгородской области в приёме украинских беженцев. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"У нас развёрнуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней", — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, все действия по организации приёма беженцев уже отработаны, включая деятельность медиков и соцработников. Он также отметил, что немалую поддержку вынужденным переселенцам оказывают и курские волонтёры. К слову, присоединиться к добровольцам может любой желающий, подробности можно узнать по телефону 37-01-59, резюмировал глава региона.