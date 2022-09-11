Член ОП РФ Бокерия оценил отношение россиян к выборам

Россияне понимают, что от каждого зависит то самое благополучие, и идут голосовать. Такое мнение выразил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Председатель Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Бокерия — о выборах. Видео © Telegram / "Общественная палата РФ"

"Выборы — это очень существенная часть нашего быта, именно таким образом наши граждане могут повлиять на образ жизни, материальное состояние и на многие другие аспекты жизни отдельного гражданина, семьи, организаций, общества в целом. Особенно если говорить о текущих выборах", — сказал он.

По словам Бокерии, граждане России придают выборам большое значение и приходят голосовать, чтобы выразить свою точку зрения. Он добавил, что сейчас россияне живут во время общественного равновесия, когда абсолютное большинство людей стараются вносить позитивный вклад в дальнейшее развитие страны.

"Судя по процентам голосования, наши граждане действительно правильно оценивают ситуацию, идут и голосуют, что, конечно, отрадно", — заключил член Общественной палаты РФ.