Член ОП РФ Бокерия оценил отношение россиян к выборам
Член ОП РФ Бокерия: Россияне понимают важность выборов и идут голосовать
Россияне понимают, что от каждого зависит то самое благополучие, и идут голосовать. Такое мнение выразил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Председатель Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Бокерия — о выборах. Видео © Telegram / "Общественная палата РФ"
"Выборы — это очень существенная часть нашего быта, именно таким образом наши граждане могут повлиять на образ жизни, материальное состояние и на многие другие аспекты жизни отдельного гражданина, семьи, организаций, общества в целом. Особенно если говорить о текущих выборах", — сказал он.
По словам Бокерии, граждане России придают выборам большое значение и приходят голосовать, чтобы выразить свою точку зрения. Он добавил, что сейчас россияне живут во время общественного равновесия, когда абсолютное большинство людей стараются вносить позитивный вклад в дальнейшее развитие страны.
"Судя по процентам голосования, наши граждане действительно правильно оценивают ситуацию, идут и голосуют, что, конечно, отрадно", — заключил член Общественной палаты РФ.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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Скрин из видео Telegram / "Общественная палата РФ"