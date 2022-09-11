Чем больше Украина сопротивляется, тем меньше у неё возможности заключить хоть какое-то мирное соглашение. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Чем больше упорствует украинский националистический режим в сопротивлении Российской армии, тем жёстче будет разговор. И второе: чем больше они сопротивляются, тем меньше у них возможностей для заключения хоть какого-нибудь мирного соглашения", — сказал он.

По словам сенатора, заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что чем дольше конфликт на Украине длится, тем сложнее будет договориться, предельно понятно определяет позицию российской стороны. Москва неоднократно давала соответствующие сигналы Киеву. И обе стороны даже контактировали какое-то время, но после 16 апреля всё прекратилось. Широков допустил, что в этот момент Украина просто получила указания от США или Евросоюза. Но в любом случае все военные действия, подчеркнул сенатор, завершаются переговорными процессами. И сейчас президент Незалежной Владимир Зеленский должен понять: чем больше он упирается, тем меньше шанс его участия в переговорах.

"Потому что, дойдя до географических пределов распространения СВО, Россия может начать входить в переговорный процесс уже не с этим правительством, — на Украине происходит конфликт России и коллективного Запада", — отметил сенатор.

И прежде всего речь идёт о Соединённых Штатах. Вот и получается, что США и Россия — единственные страны, которые имеют реальную возможность договориться о чём-либо. Москва заинтересована в глобальной безопасности в Европе и в мире вообще, подчеркнул Широков.