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11 сентября, 14:05

В Калининграде обрушившиеся строительные леса оборвали троллейбусные провода

В центре Калининграда обрушились строительные леса и оборвали троллейбусные провода. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Видео © Telegram / "Инцидент Калининград"

"Городские службы занимаются расчисткой участка дороги, на который упали леса, а также восстановлением контактной сети троллейбусной. Электроснабжение домов жилых не нарушено", — сообщили журналисты в пресс-службе Администрации Калининграда.

Сейчас на месте работают сотрудники комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города. Инцидент произошёл у жилого дома № 37–39 на проспекте Мира. По данным регионального фонда капремонта, здание было построено в 1937 году.

  • Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области
    Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области
  • Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области
    Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области
  • Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области
    Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде.

Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области

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Обложка ©

VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Наталья Исакова

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