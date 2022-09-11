В Калининграде обрушившиеся строительные леса оборвали троллейбусные провода

В центре Калининграда обрушились строительные леса и оборвали троллейбусные провода. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Последствия обрушения строительных лесов в Калининграде. Видео © Telegram / "Инцидент Калининград"

"Городские службы занимаются расчисткой участка дороги, на который упали леса, а также восстановлением контактной сети троллейбусной. Электроснабжение домов жилых не нарушено", — сообщили журналисты в пресс-службе Администрации Калининграда.

Сейчас на месте работают сотрудники комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города. Инцидент произошёл у жилого дома № 37–39 на проспекте Мира. По данным регионального фонда капремонта, здание было построено в 1937 году.





