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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 15:45
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СЦКК: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ посёлка Луганское в ДНР

Мужчина погиб в результате обстрела украинскими военными посёлка Луганское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в населённом пункте Луганское погиб мужчина 1949 г.р.", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Штабе теробороны ДНР сообщили о ранении ещё одного мужчины вблизи Путиловского водоёма в ходе обстрелов Киевского района Донецка.

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Под Николаевом четыре человека погибли при подрыве на минах ВСУ

Ранее Лайф рассказывал о гибели жителя Киевского района Донецка в результате обстрела ВСУ. Отмечается, что трагедия произошла на улице Светлова.

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ТАСС / Александр Река

Григорий Воронцов
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