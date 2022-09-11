СЦКК: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ посёлка Луганское в ДНР

Мужчина погиб в результате обстрела украинскими военными посёлка Луганское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в населённом пункте Луганское погиб мужчина 1949 г.р.", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Штабе теробороны ДНР сообщили о ранении ещё одного мужчины вблизи Путиловского водоёма в ходе обстрелов Киевского района Донецка.