Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на особой контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге при обрушении заброшенного здания. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — добавили в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Калужской области Игорю Литвинову представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.