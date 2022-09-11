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11 сентября, 15:31

Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на особой контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге при обрушении заброшенного здания. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — добавили в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Калужской области Игорю Литвинову представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Калуге 13-летний школьник погиб при обрушении заброшенного здания. 15-летний друг подростка был госпитализирован с переломами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Григорий Воронцов

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