Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на особой контроль расследование гибели 13-летнего подростка в Калуге при обрушении заброшенного здания. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — добавили в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Калужской области Игорю Литвинову представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Калуге 13-летний школьник погиб при обрушении заброшенного здания. 15-летний друг подростка был госпитализирован с переломами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
ТАСС / Дмитрий Рогулин