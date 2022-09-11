Политолог рассказал, как оппозиция докатилась до абсурда с предвыборными фейками

Перед выборами в России в соцсетях активно начали распространяться фейки с целью попытаться повлиять на ход процесса волеизъявления граждан. О том, как оппозиция дошла в обвинениях власти до абсурда, рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Помимо бездоказательных обвинений в адрес дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как отметил эксперт, оппозиционеры зацепились за тему о так называемом принуждении к голосованию. Судя по их фейкам, отдать голоса бюджетников якобы принуждали исключительно за кандидатов от "Единой России". Однако, как и в случае с ДЭГ, с доказательной базой оппозиционные деятели особо не заморачивались — россиянам предлагали поверить сомнительным скриншотам переписки в мессенджерах.

"Сами оппозиционеры не утруждают себя проверкой информации, поскольку любой подобный фейк — для них это что-то вроде спасательного круга. Желание объяснить своё поражение на выборах неким вмешательством извне настолько велико, что порой доходит до абсурда", — написал Данилин в телеграм-канале.

Политолог считает, что создатели фейков явно отсиживаются за пределами России, поскольку в списках кандидатов, за которых якобы принуждали голосовать москвичей, есть фамилии оппозиционеров. Впрочем, обманщиков даже можно понять, подчеркнул эксперт, "ведь мириться с поражением сложно, поэтому и приходится не рефлексировать, а распространять".