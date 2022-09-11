Политолог рассказал, как оппозиция докатилась до абсурда с предвыборными фейками
Политолог Данилин рассказал о запущенных оппозицией фейках перед выборами в России
Перед выборами в России в соцсетях активно начали распространяться фейки с целью попытаться повлиять на ход процесса волеизъявления граждан. О том, как оппозиция дошла в обвинениях власти до абсурда, рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Помимо бездоказательных обвинений в адрес дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как отметил эксперт, оппозиционеры зацепились за тему о так называемом принуждении к голосованию. Судя по их фейкам, отдать голоса бюджетников якобы принуждали исключительно за кандидатов от "Единой России". Однако, как и в случае с ДЭГ, с доказательной базой оппозиционные деятели особо не заморачивались — россиянам предлагали поверить сомнительным скриншотам переписки в мессенджерах.
"Сами оппозиционеры не утруждают себя проверкой информации, поскольку любой подобный фейк — для них это что-то вроде спасательного круга. Желание объяснить своё поражение на выборах неким вмешательством извне настолько велико, что порой доходит до абсурда", — написал Данилин в телеграм-канале.
Политолог считает, что создатели фейков явно отсиживаются за пределами России, поскольку в списках кандидатов, за которых якобы принуждали голосовать москвичей, есть фамилии оппозиционеров. Впрочем, обманщиков даже можно понять, подчеркнул эксперт, "ведь мириться с поражением сложно, поэтому и приходится не рефлексировать, а распространять".
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: выборы проходят в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также — 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
VK / ЦИК России